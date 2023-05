Latina | la prof bullizzata dai suoi studenti e sospesa dal preside | «Può turbare i ragazzi»

(Di martedì 9 maggio 2023) Unaessoressa del liceo scientifico G.B. Grassi diè statadai. Tanto da dover finire all’ospedale. Poi è stata anchedalla sua dirigente scolastica. Ora ha presentato una denuncia in procura. La donna ha 52 anni ed è precaria da 10. Tutto comincia, racconta l’edizione romana di Repubblica, il 30 settembre scorso. Quando laviene centrata all’addome e allo sterno da uno studente spinto da un compagno. L’insegnante finisce in barella all’ospedale Goretti di. Quando torna a scuola scopre che non è stato un incidente: si trattava di una sfida trache consiste nel far cadere un insegnante, filmarlo e postare il video sui social network. Ladenuncia ...

Leggi Anche, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio L' '... solo una settimana dopo essere entrata in servizio come insegnante di sostegno, la...Ladenuncia alla procura die a quella dei minori. Poi scopre anche che uno scatto della sua caduta è finito sui social con una scritta irriguardosa: "Quella magnata della supplente".

Spinta dai suoi studenti per una sfida da postare online, portata in barella in ospedale e al suo rientro a scuola accusata di molestie sessuali dalla madre di un suo studente: una professoressa 52enn ...