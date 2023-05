Latina Aggressione fidanzatini | l’accusato Daniel Marcus Dragos martedì davanti al Gip

Preso lo stupratore diScalo. Stava dormendo in una fabbrica abbandonata di componenti elettronici, la Mistral a ... 30 anni, precedenti penali per rapina, furto e, già agli arresti ...Portata all'ospedale Santa Maria Goretti di, la giovane ha rifiutato il ricovero. Ora le ... Alla vittima dell'la mia solidarietà e vicinanza - ha detto Luisa Regimenti, assessora ...È stato finalmente arrestato l'autore dell'ad una coppia di fidanzatini minorenni a, durante la quale i due giovani che si erano appartati si sono trovati davanti ad un senzatetto che ha picchiato il 17enne e rapito e ...

Aggressione Latina, fermato un uomo accusato di violenza su due ... Tag24

Marcu martedì mattina in Tribunale per l’udienza di convalida. La giovane sarebbe stata sequestrata per quattro lunghe ore nella microcar dopo che il fidanzato era stato picchiato ...La notizia dell’arresto di un uomo accusato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a Latina ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Il trentunenne, già noto alle forz ...