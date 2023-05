L' Assemblea capitolina approva l' interesse pubblico per il nuovo stadio della Roma

(Di martedì 9 maggio 2023) L'hato la delibera disulloa Pietralata. L'Aula hato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti (Fratelli d'Italia e Lega). Non hanno invece partecipato al voto i consiglieri del Movimento Cinque Stelle eLista civica Raggi. “Un golcittà! Ora attendiamo il progetto definitivoAsper andare avanti e cogliere insieme una grande opportunità”, ha esultato il sindaco Roberto Gualtieri su Twitter allegando una foto insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e il gruppo capitolino del Pd, dove pure non erano mancati i malumori. Come riferito dal sindaco ora starà alla ...

