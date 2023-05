L’Asl cerca 11 medici per l’emergenza-urgenza ma nessuno partecipa al concorso | nuovo tentativo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVa deserto il primo avviso pubblico che aveva diffuso l’Azienda Sanitaria locale di Avellino alla ridi dirigentidella disciplina dina d’emergenza-. Una iniziativa assunta dal manager Mario Ferrante, sante la grave carenza di dirigentidella disciplina in servizio pressoAvellino e, dovendo l’Azienda garantire livelli essenziali di assistenza e la continuità dei servizi sanitari in cui non è possibile far fronte con personale attualmente in servizio. Di qui ilavviso pubblico per la copertura a tempo determinato di 11 posti di dirigente medico del settore: In considerazione del fatto che le procedure concorsuali messe in atto dall’Azienda hanno avuto esito negativo,, ...