L’Arsenal ingaggerà Moises Caicedo grazie a una curiosa clausola nel nuovo accordo | report

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 maggio 2023) Breaking:ha ricevuto nuove speranze nella sua offerta di lunga data per firmaredel Brighton & Hove Albion. I Gunners hanno lanciato una mossa in ritardo durante la finestra di mercato di gennaio per l’Ecuadoriano mentre cercavano di assicurarsi una copertura per Thomas Partey a centrocampo. Alla fine, hanno finito per ingaggiare Jorginho dal Chelsea. Il Brighton ha tenuto duro nonostante l’interesse per, convinto che sarebbe rimasto al club secondo L’Atletico (si apre in una nuova scheda)mentre secondo quanto riferitonon ha spinto troppo per il centrocampista, per non rischiare il loro rapporto con i Seagulls per accordi futuri.ha mancato, portando invece Jorginho al club (Credito immagine: ...