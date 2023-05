L’arrivo dei migranti aiuterà l’Italia a non diventare ancora più periferica

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 maggio 2023) VELTRONI. Abbiamo trasformato gli esseri umani in una sorta di minaccia. Un’aberrazione. Mai un essere umano è, di per sé, una minaccia. E tantomeno lo è se scappa dalla fame, dalla guerra o se, legittimamente – diciamoci le cose come stanno – vuole andare a vivere là dove l’aspettativa di vita è più alta. Che cosa faremmo noi, per i nostri figli, al loro posto? Bisogna, ovviamente, disciplinare e organizzare i flussi migratori, ma ora si è scatenata la caccia al migrante, una partita così disumana che sceglie di lasciarli morire in mare piuttosto che fare di tutto per salvarli. Predicano Dio, patria e famiglia e poi lasciano morire annegati i bambini. E se non fosse sufficiente fare un discorso valoriale e di principio, ma tristemente egoistico, ricordiamoci che anche noi abbiamo bisogno dei. Non solo i conti pubblici ma anche gli imprenditori hanno bisogno ...