Ladri entrano in una scuola di karatè nel Napoletano | ma dentro trovano solo 1 | 50 euro

(Di martedì 9 maggio 2023) Hanno divelto due cancelli e sfondato un vetro blindato di unadi karate alla ricerca di un facile bottino. Ma in realtà, una volta all’interno, non hanno trovato altro che une cinquanta centesimi. La vicenda è accaduta a Pomigliano d’Arco; a essere presa di mira dailadi karate Fujiyama, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gli agenti governativi hanno introdotto queste politiche di censura comechein casa nel cuore della notte, con poca pubblicità e senza farsi notare. I principali organi di informazione ...Ora i duedi cellulari, andati via in pochi istanti e pizzicati a rubare un telefonino nelle scorse settimane anche in un altro negozio di via Emerico Amari, sono stati denunciati. Le immagini ...RIETI - Riescono a forzare il cancello d'ingresso,nel piazzale e portano via una Fiat 500 Abarth. Il colpo, ai danni di un rivenditore di ... isarebbero arrivati, appunto, poco dopo le ...

Furto a Licola, ladri entrano in un magazzino e rubano attrezzature ... Fanpage.it

I ladri non hanno risparmiato neppure le attività commerciali. "Sono entrati nel mio bar mercoledì scorso – racconta Andrea Cibecchini del bar 429 in via delle Città – Intorno alle 5 del mattino con ...Nel mirino dei malviventi la parrucchieria New Team: smontata una vetrata e rubati soldi, piastre e tablet. Negli stabilimenti hanno pure bivaccato ...