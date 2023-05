La WWE sempre piu’ “internazionale” | A settembre ci sarebbe un PLE fuori dagli States

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 maggio 2023) La WWE è considerata come lagrande federazione diper i numeri che fa non solo sul suolo americano ma anche altrove. L’ultimo Premium Event svoltosi a Porto Rico ha fatto registrare un record epocale per quanto concerne Backlash in particolare e dopo le “capatine” nel Vecchio Continente e in Medio Oriente, quest’anno ci dovrebbe essere spazio per un altro evento. Le speculazioni Secondo Boozer 666 che è molto stimato per quanto riguarda queste vicende, la WWE avrebbe in programma un PLEin data 2. Per il momento sono solo speculazioni, ma dopo le parole di Santos Escobar nonda escludere un ritorno in grande stile in Messico o chissà in quale altro paese del mondo.