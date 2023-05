La toccante storia della cagnolina abbandonata e incinta che ha incontrato un angelo custode sulla sua strada VIDEO

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 maggio 2023) Leggi la straordinariadi unadalle sue precedenti famiglie che ha sfidato tutte le difficoltà per portare al mondo i suoi cuccioli, trovando una mano amica nel momento del bisogno. Scopri come un abitantezona ha deciso di intervenire, portando lanella propria casa e creando uno spazio accogliente per i cuccioli che stavano per nascere. Unadi resilienza, amore e solidarietà, che testimonia la bontà del cuore umano e l'importanza di dar voce e attenzione alle esigenze degli animali in difficoltà. Di cosa parla questo articolo...dai padroni Ritrovata da un residentezona Portata ...