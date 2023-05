La Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot apre le porte a Wine&Thecity

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 maggio 2023) Venerdì 12 maggio Ladei, il petit café nato dal recupero architettonico dell’antica serra ottocentesca dei Borbone all’interno del Real Bosco di Capodimonte,per la prima volta lea Wine&Thecity, rassegna cultural enologica giunta alla sua XV edizione, per un pomeriggio di degustazione e musica in giardino. Protagonisti della serata sono i vini di Viticoltori Lenza, azienda biologica a conduzione familiare della provincia di Salerno che, da generazioni, tramanda la passione per la terra, per la viticoltura di qualità e per l’allevamento di cavalli. Un sodalizio perfetto dunque quello tra la cantina e ladeiche ogni giorno si impegna nella ...