“La strage di Erba” diventa una serie tv e scoppia la polemica

(Di martedì 9 maggio 2023) A distanza di circa 17 anni dai fatti, ladisi appresta are unatelevisiva: è quanto emerso di recente. L’annuncio dello show, che ben si iscrive nella tendenza ai real crime degli ultimi anni, ha suscitato fin da subito un’ondata di polemiche. Era dicembre 2006 quando, in una piccola palazzina ad, si consumò uno dei casi più oscuri e disturbanti della storia italiana. In quella notte, infatti, hanno perso la vita quattro persone, tre adulti e un bambino. I fatti avvenuti all’epoca sono divenuti celebri come ladi, che ha trovato in Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi i suoi colpevoli. 2007011 – COMO – CRO – LA: ROSA BAZZI UCCISE IL PICCOLO YOUSSEF – Un fermo immagine tratto dal Tg5 ...

La condanna all'ergastolo dei coniugi Romano è stata messa in discussione dopo oltre sedici anni. La difesa ha presentato una richiesta di ...leggi anche, procuratore Como: "Condanna non lascia perplessità" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacadi, dagli omicidi alla richiesta di revisione ..., Olindo e Rosa Chiesta la revisione del processo per ladiIl 12 aprile 2023 il sostituto procuratore generale di Milano ha avanzato la richiesta di revisione del processo: "...

Strage di Erba, Azouz Marzouk e quelle accuse ai fratelli Castagna: "Da lui brutale campagna di disinformazio… La Repubblica

Azouz Marzouk, inserendosi in una «corrente innocentista» portata avanti da anni «da alcuni organi di informazione», sapeva della «campagna di disinformazione» che avrebbe contribuito ad alimentare co ...