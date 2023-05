La squadra di Remco e i volti nuovi del Giro

Quarta tappa a Paret Peintre, maglia rosa a Leknessund: il francese dell'Ag2r trionfa sul traguardo di Lago Laceno, il belga Evenepoel, troppo solo, non è più leader della corsa. Ora al comando c'è il ......anche che oggi era una buona giornata per una fuga e volevo una vittoria di tappa per la. L'... (Trek - Segafredo) a 57' CLASSIFICA GENERALE 1 - Andreas Leknessund (Team DSM) 2 -Evenepoel ...Lo ha dettoEvenepoel dopo la quarta tappa del Giro d'Italia 2023 in cui ha perso la maglia ... molto frenetica e con una velocità media elevata soprattutto nella prima parte, ma laha ...

Giro d'Italia - Remco Evenepoel: "Sono motivato e ho una grande ... Eurosport IT

L'aveva detto dopo la cronometro, l'ha confermato ieri dopo la terza tappa: Remco Evenepoel voleva cedere la Maglia Rosa e ci è riuscito in quel di Lago Laceno, dove a vestire il simbolo del primato è ...L’aveva detto dopo la cronometro, l’ha confermato ieri dopo la terza tappa: Remco Evenepoel voleva cedere la Maglia Rosa e ci è riuscito in quel di Lago Laceno, dove a vestire il simbolo del primato è ...