La solidarietà online dopo l’alluvione in Emilia-Romagna | così si può donare in sicurezza

(Di martedì 9 maggio 2023) Le piogge intense che tra il primo e il tre maggio si sono abbattute su alcune aree del bolognese, della provincia di Ravenna e Forlì, hanno provocato la rottura degli argini dei fiumi causando inondazioni delle campagne, delle strade e dei centri abitati, con centinaia di sfollati. Si tratta di un evento straordinario, una quantità di acqua che solitamente cade in tre mesi, ma la siccità ha avuto il suo ruolo, un suolo arido assorbe meno le precipitazioni. Di fronte all’emergenza su GoFundMe, come già avvenuto in passato, sono nate raccolte fondi per aiutare le popolazioni in difficoltà, le associazioni, le aziende che vogliono rialzarsi il prima possibile. La piattaforma ha dedicato una pagina “Alluvione in: la” dove sono riunite alcune campagne a cuiper ...