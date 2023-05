La Sirenetta | prime reazioni | Ariel di Halle Bailey è stupefacente | ma il film manca della magia del cartoon

(Di martedì 9 maggio 2023)sembra aver conquistato la critica nei panni di, ma lea Ladi Rob Marshall mettono in dubbio che ildi Rob Marshall eguagli l'originale animato Disney. Tra polemiche, anticipazioni e scoop, finalmente il remake live-action de Laè stato proiettato in anteprima mondiale a Los Angeles e lestampa americana si sono fatte largo sul web, anticipando al pubblico cosa deve attenersi al cinema a partire dal 24 Maggio, quando ilapproderà nelle sale italiane. Laè interpretata danei panni di. Nel cast troviamo, ...

Tra polemiche, anticipazioni e scoop, finalmente il remake live - action de Laè stato proiettato in anteprima mondiale a Los Angeles e lereazioni della stampa americana si sono fatte largo sul web, anticipando al pubblico cosa deve attenersi al cinema a partire ...Si è tenuta ieri, in occasione della premiere mondiale, la prima proiezione ufficiale de La, il remake live action del classico Disney diretto da Rob Marshall, e così ecco arrivare lereazioni e i commenti della stampa. Sul film si è detto molto fin da quando è stato ...Ledue clip de Lasono dedicate a due celebri canzoni del film animato: Part of Your World e Kiss the ...

La Sirenetta, le prime reazioni della stampa sono contrastanti: Halle ... BadTaste.it Cinema

Sono online le prime reazioni per La Sirenetta, nuovo remake live-action di un Classico Disney: cosa ha detto la stampa estera ...Halle Bailey ha convinto sin da subito Rob Marshall, incantandolo con la sua voce melodiosa. A distanza di anni, il regista ha svelato qualche aneddoto relativo all'audizione per La Sirenetta.