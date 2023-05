La Sandro Abate riparte da Basile | ufficiale il rinnovo

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato sera (ore 20.30) prenderanno al via i playoff della. La formazione irpina ha chiuso al quinto posto in classifica al termine della regular season, avversario dunque sarà la Feldi Eboli. La società in attesa della lotterà dei playoff ha annunciato ilcon il tecnico, Pieroper la stagione 2023/2024. Ecco il comunicato: “L’AsdFive Soccer comunica che la prima squadra nella stagione 2023/2024 sarà affidata alla guida tecnica di Mister Piero. Piero, classe 1977, nato a Martina Franca è tra gli allenatori italiani di maggiore prestigio. Alla seconda stagione alla, si tratta dunque di una riconferma voluta fortemente dal ...

La sconfitta delAvellino in casa con il 360GG Monastir è ininfluente: al quinto posto ci sono i Lupi irpini, per una miglior differenza reti complessiva nei confronti dei trevigiani. ...Avellino . Cala il sipario sulla regular season dellacon il ko casalingo contro la 360GG Monastir . I verdeazzurri, nell'ultima giornata del campionato di Serie A , subiscono la terza sconfitta consecutiva e lo fanno contro il quintetto ...... nonostante una sorprendente sconfitta col già retrocesso Pistoia: i campioni di Coppa Divisione sono la settima squadra a qualificarsi, insieme a Came Dosson eAvellino. Per l'ottavo ...

ASD Sandro Abate, riconfermato mister Piero Basile AvellinoToday

Tutto pronto per la post season del massimo campionato nazionale. Olimpus seconda, Ciampino e Fortitudo salve, ma mancano i play off per un soffio ...La 30esima e ultima giornata della regular season 2022-2023 della Serie A di calcio a 5 si è conclusa. I verdetti verso la post season, a tutte le latitudini sono definitivi: dalle qualificate ai play ...