La Sampdoria di Stankovic e Jesé retrocessa in Serie B

(Di martedì 9 maggio 2023) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 05/08/2023 alle 21:53 CEST La Dacia Arena di Udine ha ospitato in meno di una settimana le due tappe più contrastanti di ogni regular season Dopo una bruttissima stagione, i gol di Pereyra e Masina mandano la squadra diin Seconda La sconfitta di questo lunedì in casa contro l’Udinese (0-2) ha certificato la retrocessione delladiretto dal serbo Dejan, e in cui recita lo spagnolo jese rodrigueza quattro giorni dalla fine dellaA italiana. In meno di una settimana, la Dacia Arena di Udine (nord) ha ospitato i due scenari più contrastanti di ogni regular season, e in nessuno è stato protagonista. Lo scorso giovedì visto come il Napoli è diventato campione e questo lunedì come l’ultimo della classifica abbia ...

Dopo il ritorno in A del Genoa di Gilardino , laritorna in Serie B dopo 11 stagioni, quindi derby della lanterna rinviato a data da destinarsi. Per la squadra di, fatale la ...Laè un patrimonio del calcio italiano che non deve ripartire più in basso della serie B. ... la quinta volta è la più dolorosa Udinese - Samp 2 - 0,: risaliremo più forti di prima ...Lo ha detto l'allenatore della, Dejan, in conferenza stampa, al termine della partita persa 2 - 0 a Udine che ha sancito la retrocessione in Serie B. 'Risaliremo piu' forti di ...

Sampdoria, Stankovic: "Dispiaciuto per la retrocessione. Non è il momento di parlare del futuro" TUTTO mercato WEB

Se una metà di Genova gioisce per l'immediato ritorno in serie A, la parte blucerchiata sta vivendo un momento molto buio. La Sampdoria infatti, dopo la sconfitta di ieri sul campo dell'Udinese, è ari ...Ieri sera è arrivata l’ufficialità di quello che si sapeva oramai da tempo ovvero che con la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese, la Sampdoria ha salutato il massimo campionato dopo 12 anni I blucerchi ...