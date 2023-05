La Russia bombarda 100 centri abitati

(Di martedì 9 maggio 2023) La vigilia dell’importante ricorrenza odierna è stata segnata da un’intensa ondata di attacchi su molte città ucraine. Secondo il ministero della Difesa di Kiev, tra domenica e lunedì le forze first appeared on il manifesto.

Mosca comincia l'arruolamento a Mariupol, mentre l'esercito10 regioni ucraine: tre morti e 28 feriti. Numerosi droni lanciati anche verso la capitale. Il capo del gruppo Wagner, Prigozhin, fa sapere di aver avuto da Mosca la garanzia di ricevere le ...... a differenza di quanto vale per le incursioni in città russe nei pressi dei confini con lae per la Crimea, strappata nel 2014 all'Ucraina che ora neobbiettivi militari strategici. ...Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi. È questo il bilancio arrivato nelle prime ore dell'8 maggio, quando Mosca ha lanciato un altro attacco su larga scala contro l'Ucraina, ...

I bombardamenti ucraini fanno seguito a una notte di massicci raid russi, concentrati su Kiev e Odessa ma che hanno raggiunto molte regioni del Paese. Secondo il ministero della Difesa nelle ultime 24 ...La scorsa notte i russi hanno attaccato l’Ucraina con 35 droni kamikaze di fabbricazione iraniana, che sono stati tutti distrutti dalla contraerea. Lo comunica lo stato maggiore delle forze armate ucr ...