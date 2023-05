La Regina Charlotte quando è ambientato davvero?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023) La cronologia rispetto a Bridgerton Da qualche giorno su Netflix e già risulta essere uno dei prodotti più di successo è disponibile “La” serie by Shondaland prequel di Bridgerton. Protagonista lae il suo amore con Re Giorgio, apparso fugacemente nelle prime stagioni di Bridgerton. Daninseries ha analizzato con cura la crono story. Inevitabilmente rispetto alla realtà sono stati cambiati diversi aspetti. Nella realtà lae la sua storia iniziano prima dell’arrivo in Inghilterra e delle nozze con Re Giorgio nel 1761. Nella serie c’è spazio anche per il primo Ministro Bute in carico tra il 1762 e il 1763. Però lo spin off non potrebbe esserenel 1760, poiché troppo presto come certifica anche Violet ...