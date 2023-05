(Di martedì 9 maggio 2023) Il sole di maggio illumina una giornata per la vittoria diversa dal solito. Nessun carroarmato, solo un vecchio t34 di epoca sovietica, 8000 soldati, 4000 in meno rispetto agi altri anni, ...

Vladimir, sorridente accanto a veterani ha tenuto un discorso che ha messo da parte la denazificazione dell'ucraina per incolpare un piu' generico occidente anche della guerra a kiev....... c'era da aspettarsi qualcheimportante (ad esempio l'attacco con i droni al Cremlino). Individui comee Xi sono agenti umani, che hanno causato una vasta e sanguinosa guerra in ...In genere, 15 minuti dopo linizio prende la parola, dopo lingresso della bandiera di stato ... vero attacco oinventata per giustificare un aumento di ferocia negli attacchi in ...

La provocazione di Putin: 'ci hanno dichiarato guerra' TGLA7

Putin dichiara "Hanno dimenticato chi ha sconfitto il mostruoso male globale, provocano conflitti e rivoluzioni, distruggono valori, vogliono imporre le loro regole e dettare un sistema di saccheggio ...L’autoproclamata repubblica di Transnistria chiede a Mosca l'invio di più soldati russi in questo territorio della Moldova che si è staccata da Chisinau.