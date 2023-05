La moglie muore in un incidente stradale | il marito illeso Dopo 10 ore muore anche lui | scoperta choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 maggio 2023) La città spagnola di Motril è distrutta per la morte di una coppia, avvenuta a dieci ore l’una dall’altro. Encarni Muñoz Cardona e José Manuel Jiménez Palomo, meglio conosciuto come Manolo, erano una coppia che viveva nella città di Playa Granada, a Motril. Encarni era la maggiore di quattro fratelli. Sua madre lavora in un negozio di moda a Motril, e tutta la famiglia era molto conosciuta in paese, come riporta Ideal medium. La coppia stava percorrendo l’autostrada A-44, vicino alla città di Villamena, a Granada. Durante il tragitto l’uomo era alla guida quando ha incontrato un ostacolo in mezzo alla carreggiata. Per evitarlo ha cercato di sterzare, ma ha finito per perdere il controllo del veicolo e finendo in una scarpata profonda tre metri. Manolo ha cercato di rianimare lae nel frattempo ha contattato il numero delle emergenze sanitarie. Leggi ...