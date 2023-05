La mamma non si tocca o forse sì | la pubblicità Control è hot FOTO

Leggi su cultweb

(Di martedì 9 maggio 2023) Lanon sisì. Quest’anno falle un regalo che le farà davvero piacere. Regala Soul Vibes. Questo lo slogan di unadellache era stata studiata in vista della Festa dellae che sarebbe dovuta andare su cartelloni pubblicitari e sui social. Un’immagine ammiccante di una donna in un momento di piacere con a fianco un sex toy, che sta già facendo discutere, per l’associazionee sesso (con un vibratore, poi…) e uno slogan a doppio senso (qui “rsi” è inteso anche come praticare autoerotismo) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@italia) Su Instagram,, noto brand ...