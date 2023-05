La Gdf individua 1.936 evasori totali nel 2023

Leggi su panorama

(Di martedì 9 maggio 2023) Nei primi quattro mesi del, sono statiti 1.936, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 9.495 lavoratori in "nero" o irregolari, di cui 1.621 oggetto di somministrazione abusiva di manodopera. È quanto emerge dal bilancio operativo della Guardia di Finanza. Nei primi 4 mesi delsono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza circa 3 miliardi di euro di crediti d'imposta inesistenti relativi ai bonus in materia edilizia ed energetica. Il dato è stato reso noto in occasione della cerimonia di commiato del comandante generale Giuseppe Zafarana, che assumerà il ruolo di presidente dell'Eni.