La fuga e la rinascita | la storia di Fatima Haidari | fuggita dall’Afghanistan

Leggi su dilei

(Di martedì 9 maggio 2023) Esiste un luogo, da qualche parte del mondo, in cui metà della popolazione vive nell’ombra. Un’oscurità che colpisce ogni giorno le donne creata dalla violenza, dalle restrizioni dei diritti, dalla privazione della libertà. Di studiare, di uscire, di praticare sport, di vestirsi come vogliono, semplicemente di essere. Questo posto si chiama Afghanistan. Un Paese che non ha più biblioteche, non ha scuole destinate alle donne, che ha sostituito i sorrisi e la felicità con la violenza, con il timore e il terrore. Un Paese che non ha più un’anima. Perché dove non ci sono diritti umani, non c’è più umanità. Cosìè andata via da quel luogo, ha dovuto farlo. È stata costretta a fuggire lontano, anche se proprio nella sua terra d’origine era riuscita a conquistare un primato tanto grande quanto importante, quello di essere la prima guida turistica donna ...