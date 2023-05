‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Evenepoel | che senso ha lasciare la maglia? Albanese bel corridore”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) UNA TAPPA MOVIMENTATA È stata una bellissima tappa. La fuga è venuta via di forza. Speravo in, che non è andato in fuga per mettersi in mostra, ma perché aveva una bella gamba. L’ERRORE TATTICO DELLA INEOS-GRENADIERS La Ineos ha un po’ dormito nel finale: se si fossero dati da fare un po’ prima, larosa l’avrebbero lasciata ad, rovinando tutti i piani della Quick Step. La squadra del belga ha tirato molto per tenere a bada la fuga. Remco voleva perdere la, senza peròtroppo distacco. Quando la fuga ha raggiunto quasi 6 minuti di vantaggio, ha capito che era troppo ed ha messo la squadra al lavoro. La Ineos si è mossa in ritardo: avevano De Plus, Sivakov, Geoghegan Hart, Thomas e Arensman. Potevano rovinargli i piani. LA SQUADRA PUÒ DIVENTARE UN PROBLEMA PER ...