‘La cura’ di Patierno apre il Bagnoli Film Festival

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’anteprima delLa cura, di Francesco, inaugurerà giovedì 11 maggio alle 18, alla presenza del regista e degli attori Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Andrea Renzi, Cristina Donadio, Antonino Iuorio, la prima edizione delal Cineteatro La Perla Multisala di Napoli. Ambientato in una Napoli spettrale nei giorni del lockdown e prodotto dalla Rundi Alessandro e Andrea Cannavale, ilè interpretato tra gli altri anche da Alessandro Preziosi, Andrea Renzi, Francesco Mandelli, Ernesto Mahieux. Introduce il critico cinematografico Valerio Caprara. Sempre nella serata di apertura, alle 20.30 un’altra anteprima con l’opera prima di Victoria Fiore, Nascondino, co-prodotta dal British...

Figlio d'arte, ha cominciatocarriera come cantante e dj, adessol'immagine di artisti e non solo. Sta insieme a Wilma Faissol, con cui ha avuto due figlie. Prima di lei, l'amore più grande ...... proprio come è accaduto condirettiva sugli informatori, nata da una commissione parlamentare d'inchiesta sulla sorveglianza di massa. (Max Griera - Adi Sarantis Michalopoulos - EURACTIV.... Incontro bilaterale conpresidente del Parlamento Roberta Metsola; Germania : Il Ministero ... *** [Adi Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]. ...