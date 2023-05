L'anestesia come unica opzione di. Il freno tirato, lo scippo dei diritti spiccioli, la ... Ma la straordinarietà di Napoli - come ha colto Francesconella nostra intervista - ' è quella ...Evento inaugurale di apertura, giovedì 11 maggio alle ore 18.00, la proiezione in anteprima del film La, di Francesco. Ambientato in una Napoli spettrale nei giorni del lockdown e ...Evento inaugurale di apertura, giovedì 11 maggio alle ore 18, la proiezione in anteprima del film La, di Francesco. Ambientato in una Napoli spettrale nei giorni del lockdown e prodotto ...

Anteprima "La cura" di Patierno apre il Bagnoli Film Festival ... Agenzia ANSA

L'anteprima del film 'La cura' di Francesco Patierno, inaugurerà giovedì 11 maggio, alle 18, alla presenza del regista e degli attori Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Andrea Renzi, Cristina Donadio, ...L’anteprima del film La cura, di Francesco Patierno, inaugurerà giovedì 11 maggio alle 18, alla presenza del regista e degli attori Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Andrea Renzi, Cristina Donadio, A ...