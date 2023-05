(Di martedì 9 maggio 2023) Il giovane presidente del Cile, Gabriel Boric ha annunciato giovedì scorso che il suo governo nazionalizzerà l'industria deldel paese. Quindi Boric ci riprova con ildopo che la nazionalizzazione dell’industria del rame non gli era riuscita. L’anno scorso aveva tentato, con il suo Gabinetto, un mix di giovani riformatori e tecnocrati, di imporre una nuova costituzione che, tra le varie riforme, prevedeva di penalizzare tutte le compagnie minerarie private presenti in Cile obbligandole a corrispondere nuove ed esose royalties sul rame. La sua proposta di una nuova Costituzione è stata respinta a larga maggioranza dagli stessi cileni, consci che le riforme minerarie e fiscali, proposte dal Presidente, se da un lato tendevano lodevolmente a rafforzare la normativa ambientale, dall’altro apportavano profonde modifiche all’economia di mercato ...

AGI - 'È una lotta contro il tempo'. È così che Guido Quezada descrive ladella Bolivia per estrarre ildalle sue vaste saline, che ospitano le più grandi riserve al mondo del metallo leggero usato per produrre batterie per veicoli elettrici (EV). Come molti ...... registratori, computer, automobili salvo poi frenare la suacon la fine del miracolo ... i riflettori dovrebbero essere puntati sul Perù ricco di, per il quale è prevista una crescita media ...Ma è certo, aggiungono gli analisti, 'che il nuovo quadro cileno comporterà una maggiore fornitura dientro la fine del decennio'. Le prospettive sono, infatti, ancora forti. La domanda sarà ...

La corsa al litio non avrà vincitori Panorama

Il litio italiano può spingere il ruolo di Roma come potenza industriale nella transizione energetica. Andrea Dini, ricercatore del Cnr, spiega l'importanza di esplorare i giacimenti attivi ...Il piccolo paese sudamericano ha un piano per sfruttare le sue riserve di 'oro bianco', ma deve affrontare sfide politiche e tecnologiche per scalare la produzione ...