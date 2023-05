...di Mosca dai territori illegalmente annessi o legittimando l'invasione russa "Noiche ... No alle sanzioni a imprese cinesi La"replicherà" ad eventuali sanzioni europee alle sue imprese ...e respingiamo la mossa" statunitense, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, nel corso di un briefing, invitando gli Stati Uniti a ritirare le sanzioni. "La......di Mosca dai territori illegalmente annessi o legittimando l'invasione russa "Noiche ... No alle sanzioni a imprese cinesi La"replicherà" ad eventuali sanzioni europee alle sue imprese ...

La Cina: “Deploriamo la guerra, chiediamo a Russia e Ucraina di terminarla” Globalist.it

Nell’incontro a Berlino col collega Quin Gang, la titolare del ministero degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock ha affermato che, in quanto ...«Noi deploriamo che la guerra, iniziata oltre un anno fa, non sia ancora finita. Ed esortiamo entrambe le parti a chiudere questa guerra». Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Quin Gang, in co ...