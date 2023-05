Kylie Jenner si conferma nuova musa di Jean Paul Gaultier

Leggi su velvetmag

(Di martedì 9 maggio 2023)ha sceltocomedella campagna per la Primavera/Estate 2023. Si intitola Flowers, poiché rende omaggio alla passione per i fiori che ha segnato la maison ad inizio 2000.è particolarmente vicina a, una maison che l’ha accompagnata sui più recenti red carpet firmando i suoi look audaci. L’ultimo in ordine cronologico è il Met Gala. Per l’edizione 2023 dedicata alla memoria di Karl Lagerfeld, l’influencer si è affidata alla creatività di, indossando un abito costum made della maison che bicolore che gioca con il contrasto rosso fuoco e azzurro ...