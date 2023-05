kiss kiss | “Il Manchester United pagherà la Clausola al Napoli per Kim Min Jae”

Commenta per primo Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radioe ha parlato pure di Luciano Spalletti , allenatore del Napoli neo - campione d'Italia: 'Lo conosco da una vita, abbiamo cominciato insieme nel mondo del calcio. E' un allenatore di spessore, io ...... Fabrizio Corsi , che sempre a Radioha detto la sua sull'argomento: ' Proverò a trattenere Accardi, farò il possibile. Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri ...Il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi , ne ha parlato nel corso di un intervento in diretta a Radio

KISS KISS - Il Manchester United ha deciso di pagare la clausola di Kim AreaNapoli.it

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato le voci riguardanti l’interesse del Napoli per il direttore sportivo dei toscani Pietro Accardi ...Tre club inglesi sulle tracce di Luciano Spalletti e in pole position. ci sarebbe il Tottenham. Lo riporta Kiss Kiss Napoli secondo cui prima di prendere qualsiasi decisione, l'allenatore del Napoli c ...