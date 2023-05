Kim Jong Un elogia Putin | ' La Russia prevarrà sugli imperialisti'

La Russia 'prevarrà' sugli 'imperialisti'. Parola del leader nordcoreanoUn, che - riporta l'agenzia Kcna - ha inviato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin con 'auguri calorosi' al capo del Cremlino 'all'esercito e alla popolazione' della Russia per 'la ...Tra dittatori si capiscono. La Russia "prevarrà" sugli "imperialisti". Parola del leader nordcoreanoUn , che - riporta l'agenzia Kcna - ha inviato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin con "auguri calorosi" al capo del Cremlino "all'esercito e alla popolazione" della Russia per "...Così, secondo un dispaccio dell'agenzia Kcna , il leader nordcoreano- un in un messaggio inviato al collega russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni di Mosca del Giorno della ...

Nord Corea, Kim Jong-un a Putin: Russia trionferà sugli imperialisti Sky Tg24

Pechino, 9 mag. (Adnkronos) - La Russia "prevarrà" sugli "imperialisti". Parola del leader nordcoreano Kim Jong-un, che - riporta l'agenzia Kcna - ha inviato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin con «auguri calorosi» al capo del Cremlino per la Giornata della Vittoria.