Kiev | ' I leader del G7 devono condannare qualsiasi minaccia di uso di armi nucleari'

'Idei Paesi del G7 devono condannare qualsiasi minaccia di usare le armi nucleari e promettere '... missili e attacchi aerei sulla capitale ucraina,, e su altre città, in vista della festa ...Fonti disostengono che sarebbe arrivato in aeroporto in ambulanza Aleksandr Lukashenko non avrebbe partecipato al pranzo offerto al Cremlino da Vladimir Putin aidei sette Paesi della Csi che ...... il presidente ripete il messaggio dell'anno scorso alla presenza deidell'Asia centrale, ... E ancora: "è ostaggio di un colpo di stato e moneta di scambio nelle mani dell'occidente". La ...

Putin: contro di noi scatenata una vera guerra. Parata della vittoria a Mosca. Von der Leyen a Kiev - Kiev: leader paesi ex Urss a Mosca "Un passo immorale e ostile" - Kiev: leader paesi ex Urss a Mosca "Un passo immorale e ostile" RaiNews

(LaPresse) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Ucraina sta combattendo la Russia per i "valori ...La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è a Kiev per celebrare la giornata dell'Europa insieme al presidente ucraino Volodymir Zelensky.