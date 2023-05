Khloé Kardashian ha condiviso una rara foto in compagnia del suo secondo figlio

(Di martedì 9 maggio 2023) L'ultima delle sorelleha deciso di tenere lontano dai riflettori il suo, di cui non si conosce ancora il nome. Però, in occasione del compleanno di suo nipote Psalm ha deciso di fare un piccolo strappo alla regola

Andando oltre la top ten, continuano ad essere le donne le star di Instagram con nomi come Kendall Jenner, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kourtneye Nicki Minaj. Chi sono le sei donne nella ...Kim, conta invece 351milioni di followers, tallonata da Beyoncé, con 303 milioni e dalla sorella minore Khloecon 302 milioni. Leggi Anche Benedetta Rossi in lacrime contro gli ...E, nella top ten, è entrata anche, che con 305 milioni ha strappato la decima posizione a Justin Bieber, che di follower ne ha 'solo' 288 milioni. In un gioco di rimandi tra sorelle, ...