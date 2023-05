Kenny Omega | “Il tempo si sta esaurendo nell’orologio di Kenny Omega”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 maggio 2023) Nell’ultimo decennio,si è affermato come uno dei migliori wrestler dell’era moderna, forse di tutti i tempi se dovessimo valutare soltanto le classifiche dei migliori match. Ma anche le cose più belle prima o poi finiscono e con 23 anni di esperienza, il suo 40° compleanno a pochi mesi di distanza e il suo contratto AEW che scadrà nello stesso periodo,sa di essere più vicino alla fine che all’inizio. La fine è vicina Questo approssimarsi della “fine”, però, non deprime il wrestler canadese, bensì lo motiva, come lui stesso ha rivelato in un’intervista a Sports Illustrated per promuovere il suo match nella gabbia con Jon Moxley questo mercoledì ad AEW Dynamite. “Ilsi stadi ...