Kate Middleton | è giallo sul vestito dell’incoronazione | ha indossato due versioni simili?

(Di martedì 9 maggio 2023) Passano i giorni ma la curiosità su tutto quello che riguarda l’incoronazione di Carlo III non si placa. Ora dopo ora emergono sempre più dettagli sulla cerimonia, molti dei quali ruotano intorno ai look della famiglia reale. Allo storico evento del 6 maggio nessuna royal (nemmeno la regina Camilla) ha attirato l’attenzione quanto. Adesso, grazie alla pubblicazione del ritratto ufficiale del Re a Buckingham Palace insieme agli altri membri della famiglia, sono stati svelati nuovi particolari sul suo outfit principesco. Il look principesco Al balcone di Buckingham PalaceFiumi di parole sono già stati scritti sul look dial Coronation day. La principessa del Galles ha incantato il mondo intero con il suo outfit a Westminster Abbey, composto da un magnificodi ...

All'indomani del lungo weekend dell'Incoronazione, il principe George, 9 anni, la principessa Charlotte, 8 anni, e il principino Louis, 5 anni, si sono uniti ai genitori - William e- ..., il principe William e i bambini si sono uniti ai volontari per ripristinare un percorso nel verde, per scavare un nuovo terreno e per verniciare le pareti di Big Help Out. Il relax ...... la regina Camilla e i dieci membri della famiglia reale attualmente in servizio: i principi di Galles (William, erede al trono e la moglie), la principessa Anna (sorella del re), il ...

La duchessa di Sussex ha saltato l’appuntamento dell’incoronazione. Lei che ha raccontato di aver così sofferto le ristrettezze di etichette e protocolli da ...Nel ritratto ufficiale realizzato al termine dei festeggiamenti per l’incoronazione di re Carlo, al collo di Kate Middleton spicca un gioiello ...