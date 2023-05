Juventus | sconto ma addio Europa

(Di martedì 9 maggio 2023) Riaprire il processo sportivo allaper la vicenda delle plusvalenze è stato corretto e i nuovi fatti hanno fotografato l'esistenza di "comportamenti non corretti sistematici e ripetuti". C'era un disegno "preordinato di alterazione" delle operazioni di calciomercato con effetti "voluti dagli stessi autori" tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 4 sulla slealtà sportiva con "necessità di irrogare una sanzione severa a causa della gravità dei fatti emersi", sanzione che "deve essere afflittiva". Insomma, la Procura della Figc prima e i giudici della Corte d'Appello federale hanno avuto ragione su tutti i punti tranne uno, ma quella che è la vittoria parziale dellanel suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni alla lettura delle motivazioni appare di molto ridimensionata nella sua portata. Il deposito delle 75 pagine , ...

... allora losarà minimo. La Juve e l'Europa Ieri sul Fatto Quotidiano invece Paolo Ziliani ... Dovendo lafare a meno per chissà quante stagioni della Champions League - che hanno ..."Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta allarisulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti,...Solo alla luce di questo dovrà essere rivalutata la pena della: visto che esiste una "... La certezza è che lo, se ci sarà, non potrà che essere marginale, considerata la gravità degli ...

Juve, processo plusvalenze: probabile sconto, ma l'Europa è sempre più a rischio La Gazzetta dello Sport

Pubblicate le motivazioni del Collegio di garanzia: confermata la sentenza della Corte federale, compresa la slealtà sportiva. Da rivedere l’apporto dei dirigenti senza deleghe: possibile rimodulazion ...In attesa delle motivazioni del Collegio di Garanzia sulle plusvalenze, la Juventus accelera il passo. Già centrato un affare di mercato. Grazie alla preziosa affermazione alla Gewiss Arena, la Juve f ...