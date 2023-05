Juventus | riprendono gli allenamenti in vista del Siviglia

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo il giorno di sosta concesso da Allegri a seguito della vittoria contro l’Atalanta, i bianconeri tornano ad allenarsi indell’Europa League. Tra due giorni, infatti, ladovrà sfidare ilnella semifinale di andata e il ritmo degliriprende serrato. Oggi la rosa si è trovata al Training Center per dedicarsi alla costruzione in campo contro una squadra schierata e a diverse esercitazioni tecniche, per poi concludersi con la tradizionale partitella. Domani, ultimo giorno prima della sfida europea, glisi terranno alle 11.45, seguiti dalla conferenza stampa delle 14.15. Entrambi gli eventi saranno disponibili live suTV. SportFace.