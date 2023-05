Juventus penalizzata | il ribaltone | Europa appesa a un filo | cosa sta per succedere

(Di martedì 9 maggio 2023) La Corte Federale d'Appello della Figc dovrà riconsiderare la posizione di alcuni dirigenti e di conseguenza l'entità della sanzione da comminare alla. Questa una delle motivazioni, pubblicate ieri, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso di rinviare alla Corte Federale di Appello la valutazione sul caso plusvalenze che coinvolge la. «Bisogna specificare se l'apporto dei dirigenti senza deleghe è stato valutato nella determinazione dei punti di penalizzazione», si legge in un passaggio delle 75 pagine del Collegio di Garanzia. Potrebbe, quindi, esserci un ridimensionamento della sanzione per il club, ma non particolarmente significativo. Perché la violazione all'articolo 4 (slealtà sportiva) è stata confermata. Sulla carta il -15, che era stato tolto il 20 aprile, potrebbe essere rimodulato al ribasso, ...

Si legge nelle motivazioni: "Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta allarisulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi ...0063/CFA - 2022 - 2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023 (con - 15 punti in classifica, LEGGI QUI) , nonché con riferimento ai ricorsi ...... anche stavolta ad essereè stata la vittima di attacchi razzisti. Esattamente come nell'episodio di- Inter di Coppa Italia, quando Romelu Lukaku ha ricevuto il secondo giallo ...

La Juve sarà penalizzata, la Corte Figc stabilirà lo sconto: gli scenari dopo le motivazioni La Gazzetta dello Sport

Il Collegio di garanzia ha ravvisato gli stessi illeciti della Procura: sul ruolo dei membri del Cda si deciderà se e con quanti punti sanzionare il club per le plusvalenze. E non mancano le ricadute ...Il Collegio di Garanzia Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza del 20 aprile: confermato l'impianto accusatorio ...