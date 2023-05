Juventus | operazione riuscita per De Sciglio | il comunicato del club

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel turno infrasettimanale che ha visto il Napoli laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, nella partita trae Lecce è arrivato un brutto infortunio per Mattia De. Il terzino bianconero è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di una lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio destro. Nella giornata odierna è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e ilne ha emesso unufficiale. Massimiliano Allegri, allenatore della, Desi è operato questa mattina Il terzino dellaMattia Desi è sottoposto nella giornata odierna di martedì 9 maggio all’per ricostruire il legamento ...

Juve, Giuntoli è vicino - Lo Scudetto appena conquistato per laha significato ...prossime settimane ci aiuteranno a comprendere meglio il quadro completo di questa interessanteMattia De Sciglio è stato sottoposto in mattinata al previsto intervento chirurgico al crociato. Lo rende noto la, che dà conto sul proprio sito ufficiale dell'esito dell'. Ecco il bollettino: I tempi di recupero sono fissati intorno ai sei mesi. De Sciglio potrebbe tornare in campo a novembre.... un periodo di recupero prevedibile, vista l'entità dell'infortunio subito e l'subita. Laverso un nuovo assetto. Ma come si schiererà lase sarà costretta a rinunciare a ...

Juventus, operazione al legamento del ginocchio riuscita per De Sciglio Sky Sport

"Il giocatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo". Intervento riuscito per Mattia De Sciglio. Il calciatore, che aveva subito una lesione del legamento crociato anteriore il 3 maggio, d ..."Chiari effetti anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive": le motivazioni del Collegio nella sentenza Juventus ...