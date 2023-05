Juventus | John Elkann | Lavoriamo per proteggere interessi club

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Napoli, 9 mag. - (Adnkronos) - "Noi stiamo lavorando, e il presidente Ferrero con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo tutto come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, in modo tale daquelli che sono glidella, dei suoi tifosi ma soprattutto del calcio italiano e non solo". Lo ha detto, ceo Exor e presidente della Fondazione Agnelli, a margine della presentazione del progetto Matabì nella scuola "Giuseppe Quarati" a Napoli, rispondendo a una domanda sulla possibile nuova penalizzazione in classifica per la. "Indubbiamente per laquesto è stato un anno molto difficile fuori dal campo. In campo però - ha sottolineato- la squadra ha dimostrato di ...