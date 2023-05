Juventus | dal Napoli arriva Giuntoli? Ecco le ultime

La rosa dellaè quasi al completo, mancano solo Mattia De Sciglio (intervento al legamento ... Gli andalusi arrivanoturno di riposo de LaLiga, in virtù della finale di Copa del Rey, vinta ...... ha messo su casa e famiglia e investito anche al di fuoricampo (è proprietario di un ... In caso di apertura del 30enne abruzzese, Milan epotrebbero lanciarsi in un testa a testa per ...In pratica, Campi spiega che l'obiettivo dellain campo sarà conquistare nuovamente il tricolore e questo passa da una precisa strategia fuoricampo: evitare di allungare i tempi della ...

Juventus fuori dalle coppe con la nuova penalizzazione: cosa vuol ... Sport Fanpage

L'ex Pescara potrebbe salutare Parigi a fine stagione dopo undici anni, si apre uno spiraglio per sbarcare in serie A ...FANO- Cinque seggiolini e un asta di bandiera in campo lanciati dai proprio sostenitori nel corso di Notaresco-Alma Juventus Fano 2-3 dell'ultimo weekend. Per questo motivo l'Alma (Serie ...