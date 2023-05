Juve | Marchisio | «Stagione insufficiente | in Champions…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Claudio, ex giocatore dellantus, ha parlato a La Domenica Sportiva in merito al match di ieri sera con l’Inter Claudio, ex giocatore dellantus, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Champions? Se si guarda al girone, in realtà, vuoi per le prestazioni offerte e vuoi per le squadre affrontate, l’eliminazione è stata molto grave. Lantus ha in rosa dei campioni d’Europa e dei campioni del mondo: l’organico è molto forte. L’uscita dalla Champions avrebbe anche potuto portare a un cambiamento in inverno, soprattutto perché c’era la pausa per i Mondiali. Da lì in poi, però, credo che debba essere riconosciuta ad Allegri la capacità di tenere la squadra intatta, al di là di quello che si è visto a livello di gioco. L’ambiente è stato bravo a non sfaldarsi, sarebbe bastato ...