Juve | indagine plusvalenza | verso una nuova penalizzazione e l’Europa si allontana

(Di martedì 9 maggio 2023) Pubblicate le motivazioni a parte del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni Sempre più lontanaper lantus con unain vista esempre più lontana. Sono state pubblicate, ieri 8 maggio, le motivazioni del Collegio di garanzia dello sport presso il Con.Ovvero è stato spiegato come mai laè stata (inizialmente) penalizzata con 15 punti poi sospesi e che ora probabilmente verranno tolti con uno sconto. È stato confermato l’impianto accusatorio, confermato l’illecito sportivo e una reiterata vuolazione delle regole. Ora si attendono 30 giorni per unasentenza della Corte Federale d’Appello, visto che “è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti ...

... giro di campo e cori dopo la vittoria con la Fiorentina Atalanta -, cori razzisti a Vlahovic: ... Sulle due versioni comunque è in corso l'della Procura.... che stava brillando ad Old Trafford, è stata sospeso a tempo indeterminato dal club fino al termine di una lungache ha portato alla Laora vuole prendere Greenwood per ofrrirgli una ...UEFA, l'indiscrezione ha del clamoroso all'indomani della vittoria del terzo scudetto della storia del club azzurro. L'agognato terzo scudetto è realtà per i tifosi del Napoli. La città ...

Juve, indagine plusvalenza: verso una nuova penalizzazione e l ... 361 Magazine

Su gazzetta: "Juve in pressing per Giuntoli". Il club bianconero studia l'offerta per il ds dello scudetto Il presidente pensa ad Accardi ...Come annunciato ieri, le motivazioni pubblicate dal Collegio di garanzia dello sport presso il Coni hanno confermato l'impalcatura dell'accusa, che ha dichiarato "infondati" ...