Il rompicapo- plusvalenze apre un nuovo capitolo. Dopo due assoluzioni, una (dura) condanna, confermata per metà (ora sappiamo, per tre quarti) e per l'altro pezzo sospesa, che cosa succederà E come la ...... Andrea Agnelli - Giorgio Chiellini, manovre stipendi:patteggiamento per evitare l'intervento della Uefa. Se la Juventus lo vorrà, il filone giudiziario relativo alle manovre stipendi si ...L'più diffusa è quella di un ritorno al - 9, sanzione richiesta dal procuratore Chiné e poi ... estromettendo di fatto ladal piazzamento tra i primi quattro posti. Penalizzazione Juventus, ...

Juve, idea patteggiamento per il filone stipendi: così l'Uefa resta ferma La Gazzetta dello Sport

Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere i pezzi. Dal direttore sportivo all'allenatore, il futuro è un rebus per Aurelio De Laurentiis. Cristiano Giuntoli starebbe per cedere alla corte della J ...Il futuro di Cristiano Giuntoli sembra indirizzato verso la Juventus e ogni giorno la sensazione diventa sempre più forte, infatti secondo il Corriere dello Sport il DS avrebbe già accettato l’offerta ...