Juve | arbitra Siebert | quel precedente con Tomori Per la Roma c' è Oliver | l' uomo del ' bidone'

(Di martedì 9 maggio 2023) A volte ritornano, sperando che le cose però vadano in modo diverso. La sfida trantus e Siviglia, valida per la semifinale d'andata di Europa League, sarà diretta dal tedesco Daniel. Un ...

A volte ritornano, sperando che le cose però vadano in modo diverso. La sfida tra Juventus e Siviglia, valida per la semifinale d'andata di Europa League, sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert. Un ...E' il tedesco Daniel Siebert l'arbitro designato per la semifinale di Europa League Juventus - Siviglia che si gicoa giovedì all'Allianz Stadium. Lo ha reso noto l'Uefa. Tedeschi anche gli assistenti ...... quarta gara con un'italiana in campo diretta: i precedenti parlano di due vittorie (Bayer Leverkusen - Atalanta 0 - 1, CL '21 - 22; Ajax - Napoli 1 - 6, CL '22 - 23) e un pareggio (Sporting -1 ...

Contro il Siviglia per i bianconeri il direttore di gara della contestata espulsione del rossonero contro il Chelsea. Per i giallorossi l'inglese che in Real-Juve del 2018 decise il rigore nel finale, ...E' il tedesco Daniel Siebert l'arbitro designato per la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia che si gicoa giovedì all'Allianz Stadium. Lo ha reso noto l'Uefa. Tedeschi anche gli assistenti Ja ...