(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA, 09 MAG - "Non c'èdi concordato con nessun club per il 2023 - 24. Decideremo alla fine della stagione. Non è stato né firmato niente, nè sono stati presi accordi. Sono solo ...

Così, via social,, padre di Lionel e persona che cura gli interessi del figlio dopo le indiscrezioni di fonte saudita secondo cui sarebbe già stato raggiunto un accordo per il ..., padre di Lionel, ha emesso un comunicato in cui smentisce le notizie di oggi che davano per fatto il trasferimento dell'argentino in Arabia, padre di Lionel, ha emesso un ...Intanto, però, il padre e manager, smentisce tutto: 'Leo deciderà solo a fine stagione'. PUNIZIONE Nel frattempo,è tornato ad allenarsi con il Psg, dopo una settimana di sospensione. ...

Jorge Messi, 'non c'è assolutamente nulla, fake news' - Calcio Agenzia ANSA

Secondo una fonte saudita il contratto è "enorme". Jorge Messi: "Non è stato né firmato niente, né sono stati presi accordi" (ANSA) ..."Non c'è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione. Non è stato né firmato niente, nè sono stati presi accordi. Sono solo fake news che usan ...