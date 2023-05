John Elkann “Per la Juve anno difficile fuori dal campo”

(Di martedì 9 maggio 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto con 5 giornate di anticipo, con un’incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa”. Nel capoluogo partenopeo per la presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione Agnelli,si congratula con la squadra di Spalletti “per quello che è stato uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano”. Diversa l’annata invece dei bianconeri di Allegri. “Indubbiamente per lantus questo è stato unmoltodalma la squadra ha dimostrato indi essere seconda ad oggi, e giovedì disputerà una semifinale di Europa League – ha ...

ha parlato di Juventus e Napoli . Queste le parole riportate da Calcio e Finanza a proposito della possibile nuova penalizzazione: "La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione"...è a Napoli . Il Ceo Exor e presidente della Fondazione Agnelli ha raggiunto la scuola "Quarati" del capoluogo partenopeo per la presentazione del progetto nazionale Matabi . Non sono ...Nel capoluogo partenopeo per la presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione Agnelli,si congratula con la squadra di Spalletti "per quello che è stato uno straordinario ...

John Elkann: "Juve, anno difficile fuori dal campo. Giuntoli Sceglierà lui..." La Gazzetta dello Sport

L’ad di Exor non esclude il possibile arrivo alla Juventus dell’attuale direttore sportivo del Napoli: «Giuntoli ha tante scelte da poter fare» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...