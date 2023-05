John Elkann | «La Juve non è il problema | ma parte della soluzione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023), le parole di: «Stiamo facendo tutto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessisquadra»Elkan, amministratore delegato di Exor e proprietario, ha commentato la situazione giudiziaria dei bianconeri a lato di un’iniziativa promossa dalla fondazione Agnelli a Napoli. Di seguito le sue parole. Lantus non è ilma è. Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità per proteggere quelli che sono gli interessintus, dei suoi tifosi, ma ...