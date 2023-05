John Elkann | ' Juve | anno difficile fuori dal campo Giuntoli? Ha tante possibilità | sceglierà lui'

(Di martedì 9 maggio 2023) "Indubbiamente per lantus questo è stato unmoltodal; la squadra ha dimostrato inperò di essere seconda, ad oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'Europa ...

Così, CEO Exor e presidente della Fondazione Agnelli, a margine della presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione. "Il calcio è importante per il nostro Paese, è ...Così, CEO Exor e presidente della Fondazione Agnelli, a margine della presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione. Questione ds Apoi chiedono di Cristiano ...Con queste parolesi è presentato a Napoli , accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, in occasione della presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione Agnelli. Il ...

Juventus, John Elkann: "Anno molto difficile fuori dal campo, ma dentro stiamo combattendo" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Indubbiamente per la Juventus questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo; la squadra ha dimostrato in campo però di essere seconda, ad oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'Europa ...John Elkann ha parlato dei recenti sviluppi sul caso Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da SportFace: “La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione.