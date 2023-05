John Elkann a Napoli tra i festoni per il tricolore | “Complimenti agli azzurri” E su Giuntoli sorride Video e Foto

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuticostretto a passare tra, striscioni inneggianti allo scudetto del. Perfino palloni con la maschera di Osimhen, appesi al soffitto. Un contrappasso mica da ridere, per il rapollo di casa Juve. Non è uno scherzo ma realtà, quanto visto stamattina a, nella scuola elementare Giuseppe Quarati del Vomero. L’istituto è addobbato a festa, per l’apoteosi, come tanti palazzi pubblici in città.e la moglie Lavinia Borromeo sono giunti per presentare il progetto nazionale Matabi, apprendimento attraverso il gioco. La Fondazione Agnelli finanzia la formazione degli alunni, mirata sulla matematica. “Perché in Italia c’è un ritardo nell’apprendimento della matematica” spiega ...

L'ad di Exor non esclude il possibile arrivo alla Juventus dell'attuale direttore sportivo del Napoli: «Giuntoli ha tante scelte da poter fare»